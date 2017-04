Gerry Weber (Quarterly) - Kernunterstützung ausgeprägt

Kernunterstützung ausgeprägt





Nach einem größeren Abverkauf ist es erstens ein vielversprechender Handelsansatz,

als Anleger auf eine Stabilisierung zu warten. Möchte der Investor zweitens von besagter

Stabilisierung profitieren, dann sollten die vorangegangenen Tiefs als mögliche Unterstützungen

bei der Produktauswahl Berücksichtigung finden. Genau diese Konstellation liegt derzeit

bei der Gerry Weber-Aktie vor. Nach dem scharfen Abverkauf des Jahres 2015 hat das

Papier seither mehrere "inside quarters" ausgeprägt, d. h. die Handelsspannen der

letzten Quartale verblieben allesamt innerhalb des Pendants vom letzten Quartal 2015.

Da keine neuen Tiefs unterhalb der Marke von 9,57 EUR erreicht wurden, sprechen diese

Kursmuster für einen auslaufenden Verkaufsdruck. Untermauert wird diese These durch

die Tatsache, dass die letzten Verlaufstiefs sogar allesamt oberhalb von 10 EUR ausgebildet

wurden. Mit anderen Worten: seit vier Quartalen hat der Titel eine Kernunterstützung

bei rund 10 EUR ausgeprägt. Zuletzt entstanden sogar nochmals zwei neue "Innenstäbe",

was uns zu den kurzfristigeren Perspektiven der Aktie führt (wird fortgesetzt; siehe

nächste Seite).





















Gerry Weber (Quarterly)











































