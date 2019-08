Gerresheimer: Chance von 79 Prozent

Insbesondere zyklische, sprich konjunktursensible Werte standen in den vergangenen Tagen mit dem Rücken zur Wand. Gerresheimer gilt als Antizykliker. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Aktie von Gerresheimer vor.

Der Aktienmarkt musste in den vergangenen Handelstagen herbe Verluste einstecken. Insbesondere zyklische, sprich relativ konjunkturabhängige Aktien waren hiervon betroffen. Grund: Der Markt machte sich große Sorgen um die Konjunktur. Auslöser war einmal mehr der nicht enden wollende Handelskonflikt zwischen den USA und China. Zurück zu Gerresheimer. Die Aktie aus dem MDAX zählt hingegen zu den antizyklischen Werten. Das breite Angebotsspektrum von Gerresheimer umfasst demnach pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten. Dazu gehören beispielsweise Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen oder Ampullen. Gerresheimer ist somit ein wichtiger Zulieferer für die Pharma- und Healthcare-Industrie.

Unterstützung durch 200-Tage-Linie

Kurzum: Das weltweit tätige Unternehmen aus Düsseldorf arbeitet größtenteils mit Geschäftspartnern zusammen, die aus relativ konjunkturunabhängigen Branchen stammen. Dies kann gerade in unruhigen Zeiten für ein stabiles Geschäft sorgen. Die Analysten der Schweizer Bank Credit Suisse haben das Kursziel für die Aktie von Gerresheimer nach Quartalszahlen von 84 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie bleibe der Favorit unter den kleinen und mittleren Werten der Medizinbranche, so die Einschätzung der Credit Suisse. In charttechnischer Hinsicht bewegt sich die Aktie von Gerresheimer in einem mittelfristigen Aufwärtstrend, welcher aktuell bei 65,50 Euro verläuft. Die 200-Tage-Linie, die sich aktuell bei 64,67 Euro befindet, könnte ebenfalls unterstützend wirken. Das Kurstief von Juli wurde bei 64,35 Euro markiert.

Fazit

Mit einem Mini Future Long (WKN SE1NU3) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Gerresheimer ausgehen, mit einem Hebel von 3,0 überproportional profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 30 Prozent. Ein risikobegrenzender Stoppkurs kann unterhalb des Juli-Tiefs im Basiswert bei 64,05 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,78 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel kann um 87 Euro liegen. Somit ergibt sich bei dieser Trading-Idee ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3,8 zu 1.

Gerresheimer (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Unterstützungen: 64,67 Euro (200-Tage-Linie) Aufwärtstrend: 65,50 Euro

Mini Future Long auf Gerresheimer (Stand: 07.08.2019, 07.55 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: SE1NU3

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 2,26/2,28 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 46,22 Euro

Basiswert: Gerresheimer KO-Schwelle: 48,45 Euro

akt. Kurs Basiswert: 68,85 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 4,08 Euro Hebel: 3,0

Kurschance: + 79 Prozent Quelle: Société Générale





