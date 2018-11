Nach Gerichtsentscheid: Khiron vertreibt CBD-Produkte auch in Mexiko [...]

Weitere Suchergebnisse zu "KHIRON LIFE SCIENCES":

Erst gestern hatte die Regierung Mexikos Richtlinien eingeführt, die die gesundheitliche Kontrolle von Cannabis und Cannabisextrakten regeln. Sie bilden den Rahmen für die Bildung eines lizenzierten Marktes für Cannabisprodukte für die mehr als 120 Mio. Einwohner Mexikos. Und die kanadische Cannabisgesellschaft Khiron Life Sciences (WKN A2JMZC / TSX-V KHRN) wird fast sofort von diesen neuen Regeln profitieren!

Denn wie das Unternehmen heute vor Börsenöffnung in Kanada bekannt gibt, hat man mit Farmalisto, der führenden Onlinedrogerie der Region Lateinamerika, eine Vereinbarung getroffen, die auf Cannabidiol (CBD) basierenden Kosmetikprodukte aus Khirons Kuida-Produktreihe auch in Mexiko zu vertreiben. Die Zustimmung der zuständigen Behörde (Federal Commission for the Protection of Health Risks (COFEPRIS)) vorausgesetzt.

Kuida, ist die erste Produktreihe aus Khirons Wellness-Sparte. Dabei handelt es sich um Hautpflegeprodukte für Frauen, die den nicht psychoaktiven Cannabisbestandteil CBD enthalten. Khiron hatte die Kuida-Produktreihe im September dieses Jahres in Kolumbien gelauncht. Nun aber soll sie auch in Mexiko zur Verfügung stehen. Was Sinn ergibt, wenn man bedenkt, dass Mexiko laut Khiron zu den zehn größten Märkten für Kosmetik- und Körperpflegeprodukte gehört und den zweitgrößten Markt für Schönheitsprodukte Lateinamerikas darstellt.

Wie Alvaro Torres, Khiron Mitbegründer und CEO erklärte, ist Mexiko einer der wichtigsten Märkte für Kuida, da man dort gewaltiges Interesse an Innovationen im Markt für Schönheits- und Pflegeprodukte sehe. Die Ausweitung des Deals mit Farmalisto auf Mexiko erlaubt es Khiron nun, auch dort von den E-Commerce-Fähigkeiten und dem Netzwerk des Partners zu profitieren.

Farmalisto ist eine der führenden Online-Drogerien Lateinamerikas mit mehr als einer Million Seitenbesuchen pro Monat, einem anhaltenden Umsatzwachstum von 150% pro Jahr und einer starken Präsenz in Mexiko. Nach Aussage von José Joaquin Mora, CEO und Mitbegründer von Farmalisto ist man zudem die am schnellsten wachsende Online-Drogerie-Plattform Lateinamerikas.

Wir hatten bereits berichtet (HIER klicken), https://www.goldinvest.de/ratings-research/2232-khiron-life-cannabis-legalisierung-in-mexiko-ein-moeglicher-game-changer dass die nach einem Urteil von Mexikos oberstem Gericht nun anstehende Legalisierung von Cannabis laut den Analysten von Canaccord Genuity ein „Game Changer“ für Khiron werden könnte. Während es aber noch dauern wird, bis das Unternehmen diesen wichtigen Markt beliefern können wird, kann Khiron voraussichtlich schon jetzt mit den Kuida-Produkten in Mexiko auf den Markt kommen. Das dürfte dem Unternehmen weitere Umsätze verschaffen und hebt Khiron unserer Ansicht nach von vielen anderen Cannabisgesellschaften ab, die auf diesem Weg noch lange nicht so weit fortgeschritten sind.

Wir werden natürlich weiter berichten.



