George Soros – Kapitulation der Bären

Das war es dann wohl – die Bären kippen um. George Soros, jahrelang skeptisch, legt seine Short-Papiere auf den S&P 500 still. Wenn nun noch Albert Edwards zum Einstieg trommeln sollte und in einschlägigen Börsenmagazin Titel wie “Aktien können nie wieder fallen” (Focus Money Frühjahr 2015 bei DAX 12.300) erscheinen, dann ist es wohl an der Zeit WIRKLICH short zu gehen.

Doch noch passt nicht alles, wenngleich wir im Webinar – hier die Aufzeichnung - am Donnerstag wieder spannende Charts parat haben – frisch vom Donnerstag vom Jahresausblick bei JP Morgan. Ach ja – hier ist der Artikel von Dani E. zu Soros. Unseren Beitrag zu Kai Diekmann und seinen Fondsplänen für deutsche Sparer lesen Sie hier.

Beachten Sie unsere Favoriten- und Empfehlungen aus unseren Depots: