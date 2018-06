Geopolitische Einflussfaktoren weiterhin von zentraler Bedeutung für internationale Aktienmärkte

Hannover (aktiencheck.de) - Geopolitische Einflussfaktoren bleiben auch weiterhin von zentraler Bedeutung für die internationalen Aktienmärkte, so die Analysten der NORD LB.



Vor allem die Sorgen bezüglich der US-Handelspolitik seien derzeit wohl schon ein Problem für die Börsen. Zwar sei die Einführung der Zölle auf Stahl und Aluminium, die nun auch die Unternehmen aus der EU treffe, per se noch kein großes makroökonomisches Desaster, aus dem momentanen Handelsstreit könne aber schnell ein regelrechter Handelskrieg werden. Eine entsprechende Eskalation würde dann sehr schnell zu nachhaltigeren Belastungen für die globale Wirtschaft führen. In diesem Szenario kämen die Kurse von Dividendenpapieren weltweit sicherlich unter signifikanten Druck. Auf dem Gipfeltreffen der Finanzminister der G 7 in Kanada sei Steven Mnuchin von seinen Kollegen entsprechend mit Kritik regelrecht überhäuft worden; nicht nur die europäischen Partner der USA hätten sich ganz klar gegen die Strafzölle ausgesprochen. Die Regierungsbildung in Italien sei Rom in Verbindung mit moderaten Äußerungen der neuen Führungskräfte aktuell zwar etwas aus dem Blickfeld der Aktienmärkte gerückt, die weiteren Ereignisse in der "Ewigen Stadt" müssten von den Anlegern aber ganz genau im Auge behalten werden. Auch hier könnten sich wieder Belastungen für die Kurse der Dividendenpapiere ergeben.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

In der Summe würden die internationalen Aktienmärkte momentan erhöhte geopolitische Risiken allerdings wohl schon einpreisen. Positive Überraschungen - zum Beispiel beim Blick auf die koreanische Halbinsel - könnten entsprechend auch für wieder steigende Kurse sorgen.Fundamental schienen die meisten Marktteilnehmer auf eine positive Entwicklung der US-Wirtschaft zu hoffen. Die jüngst gemeldeten Zahlen zu den Entwicklungen am Arbeitsmarkt der Vereinigten Staaten hätten dieses durch Optimismus geprägte Bild der Anleger bestätigt. Auch die Angaben zum ISM PMI Manufacturing würden für weitere freundliche Zahlen zur Entwicklung der Konjunktur in den USA sprechen. Der vielleicht wichtigste nordamerikanische Sentimentindikator zeige am aktuellen Rand in der Tat eine Stimmungsverbesserung bei den US-Industrieunternehmen an. Gemeldet worden sei ein Mai-Wert von beachtlichen 58,7 Punkten. Die Befragungsteilnehmer würden somit eine Beschleunigung der ohnehin schon hohen ökomischen Aktivität in der US-Industrie diagnostizieren. Im Laufe der Woche werde nun auf die Zahlen zum ISM PMI Non-Manufacturing zu warten sein. Auch bei diesem Indikator sei im Berichtsmonat Mai wohl eher nicht mit unerfreulichen Zahlen zu rechnen. Das ökonomische Umfeld spreche somit auch weiterhin schon für die Asset-Klasse Aktien. Allerdings bleibe natürlich auch die US-Notenbank unter Zugzwang. Die Aussicht auf im Laufe des Jahres anstehende zusätzliche Anhebungen der Fed Funds Target Rate sollte somit den Kursanstieg der Dividendenpapiere tendenziell dämpfen(04.06.2018/ac/a/d)