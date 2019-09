Genuss und Notwendigkeit

Steigender Fleischkonsum und kultivierte Nahrungsmittelprodukte sind ein großes Thema, ebenso die Legalisierung von Cannabis





Der Fleischverzehr steigt, besonders in China, wo nach Rindfleisch verlangt wird. In Brasilien kämpfen die Sojabohnen-Bauern mit der steigenden Nachfrage nach Schweinefleisch. Gleichzeitig steigt die Weltbevölkerung an und braucht Lebensmittel. Um ein herkömmliches Steak herzustellen, werden etwa 50 Badewannen voll Wasser benötigt. Und die Tierproduktion war im Jahr 2018 für 15 Prozent der Treibhausgase verantwortlich.





Kultivierte Produkte könnten da entgegenwirken. Aus der Zellprobe eines Spendertieres können bis zu 10.000 Kilo kultiviertes Fleisch hergestellt werden. Der erste im Labor hergestellte Burger wurde bereits 2013 in London präsentiert. Ob sich derartiges Fleisch durchsetzen wird, ist noch ungewiss.







Es gibt auch andere interessante Methoden Lebensmittel zu behandeln. So hat beispielsweise die kanadische EnWave eine Methode zur Entwässerung von Materialien entwickelt. Die schnelle kostengünstige Trocknung hat bereits zu zahlreichen Verträgen mit der Lebensmittelindustrie und der Pharmaziebranche geführt.







Auch im rasant wachsenden Cannabisbereich hat die Technologie von EnWave bereits Eingang gefunden. Durch Lizenzverträge mit diversen Unternehmen verdient EnWave und konnte das dritte Quartal 2019 mit einem Rekordumsatz abschließen.







Cannabis-Unternehmen stehen derzeit stark im Blickpunkt. Rollt doch die Legalisierungswelle. Und auch medizinisches Cannabis erhält immer mehr Kunden. In der Cannabis-Branche ist RavenQuest BioMed ein Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen. Dabei spielt der Anbau von Cannabis, der der Gesellschaft besonders sauber und sicher gelingt, natürlich wichtig. Die zwei Produktionsstätten von RavenQuest BioMed liefern beste Qualität.





