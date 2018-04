Generic Gold übernimmt fortgeschrittenes Goldprojekt Summit im Yukon

Eine sehr interessante Projektakquisition meldet heute Generic Gold (WKN A2JAE9 / CSE GGC). Es handelt sich um die Goldliegenschaft Summit, die der kanadische Goldexplorer von Goldstrike Resources (WKN A1JB62) übernahm.

Ursprünglich entdeckt hatte Summit die Muttergesellschaft von Generic, Nevada Zinc (WKN A14P3D), im Jahr 2010. Goldstrike hatte das Projekt ab 2011 über drei Explorationssaisons erkundet und dabei Bodenproben entnommen, geopyhsikalische Untersuchungen durchgeführt sowie Gräben gezogen. Allerdings ließ man die Arbeiten dann ruhen, da man sich auf andere, weiter fortgeschrittene Projekte konzentrierte und gab Summit schließlich am 10. April dieses Jahres an Generic ab.

Das Summit-Projekt liegt im Bergbaudistrikt Watson Lake, rund 200 Kilometer östlich des Dorges Faro auf der Grenze der Provinzen Yukon und Northwest Territories. Es besteht aus 86 fortlaufenden Claims mit insgesamt 1.800 Hektar Fläche und kann per Helikopter oder Wasserflugzeug von einer Basis Station rund 50 Kilometer südöstlich erreich werden.

Schon 2011 wurden in einem ersten Feldprogramm drei Gold-Arsen-Antimon-Anomalien nachgewiesen und Gesteinsproben erbrachten bis zu 5,3 Gramm Gold pro Tonne. 2012 folgte ein Anschlussprogramm, das in Stichproben bis zu 9,9 Gramm Gold pro Tonnen nachwies. 2013 dann führte Goldstrike ein Grabenprogramm durch und wies in Grabenproben bis zu 2,74 Gramm Gold pro Tonne über 5 Meter nach. Einzelne Stichproben erbrachten zudem bis zu 11,4 Gramm Gold pro Tonne.

Die zwei aussichtsreichsten Anomalien des Summit-Projekts sind Generic zufolge die Everest- und die K2-Zone. Everest besteht aus einer nach Norden verlaufenden Gold-Arsen-Antimon-Anomalie von 800 mal 300 Metern. Eine Grabenprobe im Muttergestein erbrachte 2,74 Gramm Gold pro Tonne inklusive 7,47 Gramm Gold pro Tonne über einen Meter. 12 Stichproben wiesen zudem zwischen 0,39 und 11,41 Gramm Gold pro Tonne auf.

Die K2 Zone erstreckt sich über 400 mal 800 Meter und verläuft nach Nordosten. Die Anomalie ist in nordöstlicher Richtung zudem weiter offen, sodass Erweiterungspotenzial besteht. Vier Gesteinsstichproben, ähnlich wie auf der Everest-Zone, erbrachten Gehalte von 0,66 bis 7,1 Gramm Gold pro Tonne.

Summit weist Generic zufolge Ähnlichkeiten zu vielen Goldvorkommen südöstlich und nordwestlich des Projekts auf. Beste Beispiele für solche Vorkommen sind das Goldprojekt Rackla von ATAC Resources (WKN A0BKZG), das 3 Aces-Projekt von Golden Predator (WKN A112GY) und das Hyland-Projekt von Banyan Gold (WKN A1T64A). Diese Projekt liegen entlang des Hyland-Goldtrends und weisen ähnliche geochemische Bodensignaturen (Au-As-Sb) auf wie auch Summit. Bei Generic glaubt man, dass die Summit-Liegenschaft eine extreme Ausdehnung des Hyland-Goldtrends darstellt.

Generic-CEO Kelly Malcolm zeigt sich denn auch sehr erfreut, dass seinem Unternehmen dieses fortgeschrittene Goldprojekt „in den Schoss gefallen“ ist. Denn für die Aktionäre ergibt sich dabei keine Verwässerung und das Projektportfolio von Generic Gold im Yukon wird um eine weitere, signifikante Liegenschaft erweitert.

Goldstrike habe das Projekt erfolgreich soweit vorangebracht, so Herr Malcolm weiter, dass es bereits fast für Bohrungen bereit sei. Generic will das „unterexplorierte“ Projekt nun auf die nächste Stufe heben.





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Generic Gold halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und der Generic Gold ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.