Generic Gold kündigt VIP-Bohrung im Yukon an

Weitere Suchergebnisse zu "Gt Gold":

Die Abkürzung VIP steht normalerweise für “very important person”. „VIP“ ist zufällig auch der Name des Goldprojekts von Generic Gold Corp. (CSE: GGC, FRA: 1WD) im Yukon, das an Goldcorps Multimillionen Unzen Projekt Coffee angrenzt. Heute hat das Generic angekündigt, das VIP-Projekt erstmals durch Bohrungen zu testen. Geplant sind zunächst rund 1.000 Meter. Im Idealfall gelingt es Generic die Fortsetzung der Vererzung vom Nachbarn Goldcorp. nachzuweisen. Gute Ergebnisse könnten durchaus das Interesse des großen Nachbarn wecken. Deshalb verbindet CEO Kelly Malcolm große Erwartungen mit dem bevorstehenden Programm.

Das Projekt VIP ist seit dem Erwerb der Explorationsportfolios von Nevada Zinc (TSXV: NZN) im Mai 2017 das Projekt, das Generic mit der höchsten Priorität versehen hat. Seit dem vergangenen Jahr hat das Generic Team auf die jetzt bevorstehenden Bohrungen hingearbeitet und Erdprobenahmen, mechanische Grabungen, Probenahmen mittels Geosonden sowie weitere geophysikalische Untersuchungen durchgeführt. Dabei wurden eine Reihe von vorrangigen Bohrzielen identifiziert.

Das Konzessionsgebiet liegt auf dem gleichen geologischen Trend wie das von Goldcorp betriebene Nachbarprojekt Coffee, das als eines der am weitesten explorierten und aussichtsreichsten Explorationsprojekte im Yukon gilt. Im Rahmen der bisherigen Arbeiten hat sich herausgestellt, dass die Geologie und die Mineralisierung auf der Konzession von Generic mit der des Coffee-Projekts vergleichbar sind.

Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt VIP umfasst ein etwa 17 mal 13 Kilometer großes Gebiet, das etwa 120 Kilometer südlich von Dawson City liegt und über Helikopter, nahe gelegene Landepisten sowie durch Binnenhäfen entlang des Yukon River zugänglich ist. Das Projekt befindet sich im Gebiet White Gold, etwa 20 Kilometer westlich der Coffee-Goldlagerstätten von Goldcorp entlang der vermuteten Erweiterung der Verwerfungssysteme Coffee Creek und Big Creek. Das Coffee Projekt verfügt über 2,16 Millionen Unzen Gold in geprüften und wahrscheinlichen Reserven, 0,78 Millionen Unzen Gold in gemessenen und angezeigten Ressourcen sowie 1,15 Millionen Unzen Gold in abgeleiteten Ressourcen (Mineralreserven und -ressourcen von Goldcorp vom 30. Juni 2017).

Im Zuge der Arbeiten des Jahres 2017 sowie früherer Explorationsprogramme entdeckte Generic eine goldhaltige Struktur, die unter dem Namen „Redbull Zone“ geführt wird (siehe Pressemeldung von Generic Gold vom 6. März 2018). Diese Zone aus stark oxidiertem und hydrothermal alteriertem Schiefergestein setzt sich in erster Linie aus Serizit, Quarz und oxidiertem Pyrit zusammen. Das Gestein innerhalb dieser Struktur weist die geochemische Signatur Au-Ag-As-Bi-Cu-Pb-Sb-Zn-Se-Te-Hg auf. Die Anomalie, welche die Redbull Zone überlagert, ist mehr als 750 Meter lang, bis zu 360 Meter breit und sowohl in nördlicher als auch in südlicher Richtung offen. Die Probenahmen mittels Geosonden über die gesamte Breite der Anomalie haben ergeben, dass das Grundgestein der oxidierten Struktur mindestens 120 Meter mächtig ist.

Das rund 1.000 Meter umfassende Bohrprogramm wird sich auf die Erkundung der mineralisierten Struktur konzentrieren, in welche die Redbull Zone eingebettet ist. Die Zone ist entlang des Streichens vollständig offen, allerdings war aufgrund des Dauerfrosts keine Entnahme von Bodenproben möglich. Die Bohrungen werden mit Hilfe eines leichten RC-Bohrers durchgeführt, was eine kostengünstige und rasche Erkundung der oberflächennahen Oxiderzmineralisierung ermöglicht. Dennoch können Löcher in bis zu 200 Meter Tiefe gebohrt werden.

Generic Gold ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Goldprojekte im Goldgürtel Tintina im Yukon gerichtet ist. Das Explorationsportfolio des Unternehmens besteht aus zehn Projekten mit einer Gesamtfläche von 39.820 Hektar, die sich zu 100 % im Besitz von Generic Gold befinden. Mehrere dieser Projekte liegen unweit von bedeutenden Goldlagerstätten mit NI 43-101-konformen Ressourcen im Umfang von mehreren Millionen Unzen, wie etwa das Projekt Coffee von Goldcorp, das Projekt Eagle Gold von Victoria Gold, das Projekt Golden Saddle von White Gold und das Projekt Casino von Western Copper & Gold. Das Board of Directors und die Geschäftsleitung von Generic Gold besteht aus erfahrenen Fachleuten aus dem Bergbausektor mit Kompetenzen in den Bereichen Exploration, Finanzen, Kapitalmärkte und Minenerschließung.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Generic Gold halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und der Generic Gold ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.