Generali-Aktie: Günstig bewertet - Risikoabschlag eingepreist - Neues Kursziel - Aktienanalyse

Hannover (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:



Volker Sack, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) von 17 auf 15,50 Euro.



Die Q1/2018er-Zahlen des italienischen Versicherungskonzerns hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, wobei insbesondere die Sparte Schaden/Unfall überzeugt habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Sack sehe daher Generali auf Kurs, die für 2018 gesteckten Ziele zu erreichen. Stärkerer Gegenwind könnte durch eine Krisenverschärfung in Italien oder höhere Schadensbelastungen kommen. Mit KGVs von weniger als 10 sei die Generali-Aktie derzeit günstig, was für ein Einpreisen eines Risikoabschlages spreche.



Volker Sack, Analyst der NORD LB, bleibt zunächst in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Generali-Aktie mit neuem Kursziel von 15,50 Euro (alt: 17 Euro. (Analyse vom 01.06.2018)



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet.