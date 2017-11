General Motors platziert drei Anleihen am Kapitalmarkt

Der US-amerikanische Autobauer General Motors (GM) emittierte einen kurzlaufenden Floater (WKN: A19RSY) mit einem Volumen von 400 Millionen US-Dollar (USD). Der Kupon berechnet sich aus dem jeweiligen drei-Monats USD Libor zuzüglich eines Risikoaufschlags von 54 Basispunkten. Die Neuberechnung erfolgt jeweils zum 06. Februar, März, August und November eine Jahres – dementsprechend werden auch die Zinsen quartalsweise bezahlt. Der aktuelle Zinssatz beträgt 1,932 Prozent p.a. Mit selber Fälligkeit, dem 06. November 2020, emittierte GM auch eine mit 2,45 Prozent p.a. festverzinste Anleihe (WKN: WKN A19RV1) – bei halbjährlicher anteiliger Zahlung. Das Emissionsvolumen beträgt 850 Millionen USD. Der Emittent hat sich bis zum Laufzeitende ein Make Whole Call Kündigungsrecht eingeräumt, wonach die Anleihe gegen eine Prämie von 0,125 Prozentpunkten gekündigt werden kann. Außerdem konnte der Automobilbauer eine 750 Millionen USD-Anleihe zu 3,5 Prozent p.a. am Kapitalmarkt platzieren. Die siebenjährige Anleihe (WKN: A19RZY) zahlt ebenfalls halbjährlich anteilig Zinsen und sieht eine Make Whole Call Option zu 20 Basispunkten bis kurz vor Fälligkeit vor.Alle drei Anleihen wurden über die Finanzierungstochter des Automobilbauers, der General Motors Financial Co. Inc. mit einer Stückelung von 2.000 USD begeben. Die Ratingagentur S&P bewertet die Wertpapiere mit BBB.