General Motors begibt zwei neue Anleihen

Seit dem 11. September sind in Stuttgart auch zwei neue Fremdwährungsanleihen des US-Automobilkonzerns General Motors gelistet. Beide sind in US-Dollar notiert und ab einer Mindestsumme von 2.000 US-Dollar handelbar. Das Inkrement beträgt 1.000 US-Dollar. Kauf und Verkauf können an der Börse Stuttgart in Euro abgewickelt werden. Der Bond mit der WKN A2RRJ0 hat ein Emissionsvolumen von 900 Millionen US-Dollar und ist mit 5,950 Prozent jährlich verzinst. Die Anleihe ist zum 01.04.2049 fällig, sie kann jedoch bis zum 01.10.2048 unter Zahlung einer Prämie von 0,45 Prozent vorzeitig gekündigt werden. Danach ist sie zu 100 Prozent kündbar.

Der Bond mit der WKN A2RRJ6 hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist nicht vorzeitig kündbar. Es handelt sich dabei um einen Floater mit variablem Kupon. Die Verzinsung orientiert sich am 3-Monats-USD-Liborsatz plus 90 Basispunkte. Zinsanpassungen erfolgen immer zum 10. März/Juni/September/Dezember. General Motors wird von S&P mit BBB bewertet.