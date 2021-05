General Motors: Trendbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Es hatte sich abgezeichnet! Nachdem der Kurs bereits am Mittwoch nach der Eröffnung unter die rote Aufwärtstrendgerade rutschte (siehe Chart unten), ging es im Anschluß auch direkt unter das letzte Tief vom 25.03.21 und damit auch unter unsere nachgezogene StopMarke bei 54,20 US Dollar. Damit sollten potentielle Longpositionen mit schönem Gewinn glattgestellt worden sein, der mehrmonatige Aufwärtstrend von General Motors ist damit passe. Die Aktie konnte sich gestern zwar leicht auf 54,60 USD erholen, das Chartbild bleibt aber angeschlagen.

General Motors Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.