General Motors: Jetzt schrillen alle Alarmglocken!

Der Autogigant aus den Staaten (WKN: A1C9CM ISIN: US37045V1008) konnte noch Mitte Juni im Bereich um 64 US Dollar ein Hoch ausbilden, seither geht es mit dem Aktienkurs aber kontinuierlich bergab (siehe Chart unten).



Nachdem die wichtige 200-Tage Linie (blau im Chart eingezeichnet) noch kurz für eine Untersützung sorgen konnte, rauschte die Notierung am gestrigen Handelstag deutlich darunter. Das Wertpapier startete bereits mit einer Kurslücke bei 51,98 USD und beendete die Börsensitzung tief rot bei 50,47 USD. Somit ist nun auch die vorübergehend letzte Hoffnung der Bullen auf eine Umkehr gefallen, die Aktie befindet sich klar im Abwärtstrend!

General Motors Tageschart

