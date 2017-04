General Motors Financial Co. Inc. hat zwei neue USD-Anleihen begeben

Der amerikanische Autobauer General Motors emittierte einen Floater (WKN: A19GBJ) mit dreijähriger Laufzeit und einem Emissionsvolumen von 750 Millionen US-Dollar sowie einen siebenjährigen Bond (WKN: A19GBL) im Volumen von 1,25 Milliarden US-Dollar. Der Floater wird derzeit mit 2,085 Prozent p.a. verzinst. Der Kupon orientiert sich 3 Monats USD-Libor + 93 Basispunkte und wird immer zum13. Januar/April/Juli/ Oktober neu angepasst. Die Rückzahlung soll dann am 13.04.2020 erfolgen.Das Interesse der Anleger an der Börse Stuttgart galt bislang aber dem siebenjährigen Papier. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 3,95 Prozent ausgestattet und wird am 13. April 2024 zurückgezahlt, sofern der Emittent nicht vorzeitig von seinem Kündigungsrecht Gebrauch macht. Die Anleihe kann bis zum 13.02.2024 unter Zahlung einer Prämie von 0,3 Prozent gekündigt werden, danach zu 100 Prozent.Die von der Ratingagentur Standard & Poor’s mit BBB bewerteten Anleihen sind ab einer Mindeststückelung von 2.000 US-Dollar nominal Handelbar.