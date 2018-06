General Motors-Aktie: Softbank-Deal lässt den Wert steigen! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Analyst George Galliers von Evercore ISI äußert laut einer Aktienanalyse die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM).



Softbank wolle in die Roboterwagen-Tochter Cruise von General Motors Co. investieren. Der Deal impliziere einen Wert der Sparte von 11,5 Mrd. USD. Bislang haben die Analysten von Evercore ISE den Cruise-Assets noch keinen Wert im Bewertungsmodell beigemessen.



Auf Basis des überarbeiteten Sum-of-the-parts-Modells schätzt Analyst George Galliers den Cruise-Wert pro Aktie von rund 8 USD.



Die Aktienanalysten von Evercore ISI stufen in ihrer General Motors-Aktienanalyse den Titel von "in-line" auf "outperform" hoch und erhöhen das Kursziel von 47,00 auf 50,00 USD.









General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling.