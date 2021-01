General Motors Aktie: Es ist vollbracht! CHARTCHECK

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Die Aktie des amerikanischen Autokonzerns General Motors setzt ihren Höhenflug fort. Seit Mitte März befindet sich das Papier in einem Aufwärtstrend. Ende November stieg der Wert im Hoch bis auf 46,71 USD und stellte damit den Kontakt zum bisherigen Rekordhoch bei 47,76 USD (Oktober 2017) her. Der überkaufte charttechnische Zustand (RSI, Slow Stochastik) machte den Käufer aber zunächst einen Strich durch die Rechnung. So kam es zu einer Gegenbewegung nach unten, wodurch die Aktie bis auf 40,06 USD zurückfiel.

Im Bereich der 40-USD-Marke bekamen die Käufer wieder Zugriff und sorgen seit der Jahreswende für steigende Kurse. Am Montag gewann die Aktie bereits mehr als 4 Prozent hinzu. Dieser Trend setzte sich auch am Dienstag fort und befördert die Aktie mit 48,95 USD auf ein neues Rekordhoch. Möglicherweise kommt es nun erneut zu Gewinnmitnahmen und einer Gegenbewegung nach unten. Zumal der RSI wieder in die überkaufte Zone eingedrungen ist. Danach sollte es aber weiter nach oben gehen.

Unterstützung erfährt die Aktie durch den Ichimoku-Indikator. Hier befindet sich der Kurs oberhalb der Wolke (Kumo) und oberhalb der Standardlinie (Kijun). Daraus ergeben sich zwei bullische Signale. Die in die Zukunft projizierte Wolke besitzt einen grünen Körper und ist damit ebenfalls bullisch einzuschätzen.

Drehende Linie (Tenkan) und Standardlinie verlaufen momentan auf einer Höhe, woraus sich ein neutrales Signal ergibt. Die verzögerte Linie (Chikou) liegt dagegen oberhalb des Kurses und oberhalb der Wolke – dies führt zu einem weiteren Short-Signal. Demzufolge gibt es vier bullische und ein neutrales Signal(e).





