General Electric (Monthly) - Ein Silberstreif!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":























Ein Silberstreif!





Aktionäre von General Electric mussten in den letzten beiden Jahren schmerzhafte Kursverluste

hinnehmen. Festmachen lässt sich diese Aussage an der nicht alltäglichen Folge von

12 roten Monatskerzen in Serie. Der April durchbricht nun möglicherweise nicht nur

diese Folge, sondern liefert auch die ersten Indizien für eine Trendwende. So erwies

sich der Rutsch unter die Tiefs von 2011 und 2010 bei 14,03/13,75 USD letztlich als

Fehlausbruch auf der Unterseite. Parallel dazu hat das Papier die letzten beiden Monatstiefs

nahezu auf identischem Niveau ausgeprägt, so dass bei 12,79/12,73 USD ein sog. "tweezer

bottom" entsteht. Apropos die jüngsten Monatskerzen: Die Schwankungsbreite im April

verblieb innerhalb des Pendants des Vormonats. Wie die beiden zuvor angebrachten Argumente

signalisiert dieser "Innenstab", dass der größte Abverkaufsdruck mittlerweile abgearbeitet

wurde. Eine technische Erholung wird zudem durch den RSI begünstigt, der tief im überverkauften

Terrain notiert. Ein erstes Erholungsziel ergibt sich in Form der horizontalen Barrieren

bei knapp 20 USD. Unterstützungen bestehen bei 12,79/73 USD (jüngste Verlaufstiefs)

sowie bei 10,50 USD (Tief vom Juli 2009).





















General Electric (Monthly)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de



















---------------------------------------------------------------------Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.---------------------------------------------------------------------HSBC Trinkaus & Burkhardt AGSitz: Düsseldorf, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447Mitglieder des Vorstands: Carola Gräfin v. Schmettow (Sprecherin), Dr. Rudolf Apenbrink, Paul Hagen, Fredun Mazaheri, Dr. Jan WilmannsVorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Schmitz