General Electric-Aktie wieder spannend! Aktienanalyse

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":

Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.

In einem milliardenschweren Deal lege der Siemens-Rivale General Electric seine Sparte zum Bau von Zugantrieben mit dem US-Zugausrüster Wabtec zusammen. GE wolle an dem neuen Unternehmen in Zukunft jedoch die Mehrheit halten.

General Electric treibe den Umbau voran. Das mache nach der schweren Krise zuletzt Sinn und dürfte sich auch im Aktienkurs widerspiegeln. Auch aus charttechnischer Sicht sei der US-Titel wieder spannend.

Eine erste Position kann bei der General Electric-Aktie aufgebaut werden - allerdings nur für sehr spekulative Investoren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Konservative sollten auf die Siemens-Aktie setzen. Hier gehe der Trend ebenfalls in die richtige Richtung (Analyse vom 22.05.2018)

Kurzprofil General Electric Co.:

General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (22.05.2018/ac/a/n)