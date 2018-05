General Electric-Aktie: Trennung von GE Transportation - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

General Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:



Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).



Das Unternehmen habe eine Vereinbarung mit Wabtec (Umsatz Gj. 2017: rund 3,9 Mrd. USD; bereinigte EBIT-Marge: Rund 13%) geschlossen, die dazu führen werde, dass es sich vom Bereich GE Transportation (Umsatz Gj. 2017: Rund 3,9 Mrd. USD; bereinigte EBIT-Marge: rund 18%) fast vollständig trenne. Das Vorhaben (Transaktionswert: 11,1 Mrd. USD; EV/EBITDA 2019e: 11,8) werde in mehreren Schritten vollzogen. GE werde einen Teil von GE Transportation an Wabtec verkaufen und dafür 2,9 Mrd. USD in bar erhalten. Einen Teil von GE Transportation werde GE an die eigenen Aktionäre "ausschütten" (Spin-off oder Split-off). Anschließend werde GE Transportation auf eine 100%ige Tochtergesellschaft von Wabtec verschmolzen. Nach Abschluss der Transaktionen (für Anfang 2019 geplant) würden die Wabtec-Altaktionäre 49,9% an der "größeren" Wabtec, die GE-Aktionäre 40,2% und GE 9,9% halten.



Wegen der Strategie-Präsentation (November 2017) und der Marktgerüchte der letzten Wochen komme die Transaktion mit Wabtec nicht überraschend. Sie zeige wie kompliziert (starke Einbindung der eigenen Aktionäre) der angekündigte Konzernumbau sei. Die Komplexität des Konzerns werde durch die Transaktion reduziert (werde vom Markt "gefordert", siehe Siemens), wobei aber auch zu konstatieren sei, dass es sich bei GE Transportation um einen der besser laufenden Bereiche des Konzerns handle. Problematisch würden aber insbesondere das Gasturbinen-Geschäft und die Finanzsparte GE Capital bleiben.



Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer Aktienanalyse die Halteempfehlung für die General Electric-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 15,00 USD bekräftigt. (Analyse vom 28.05.2018)









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:12,60 EUR +1,20% (28.05.2018, 10:43)Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:12,62 EUR +0,48% (28.05.2018, 10:56)NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:USD 14,63 +0,21% (25.05.2018)ISIN General Electric-Aktie:US3696041033WKN General Electric-Aktie:851144Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:GECNYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:GEGeneral Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (28.05.2018/ac/a/n)