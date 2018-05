General Electric-Aktie: 22,5 oder 11 USD? Kursziele und Ratings der Analysten nach Q1-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Boston (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 22,50 oder 11,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.



General Electric hat am 20.04.2018 die Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Der bereinigte operative industrielle Gewinn stieg in Q1 auf 2,7 Mrd. USD (2,4 Mrd. USD). Das Segment Aviation hat einen um 26% auf 1,6 Mrd. USD steigenden Segmentgewinn berichtet und wird damit das absolut bedeutendste Segment (60% des operativen Industrieprofits in Q1). Der nächstgrößte Gewinnträger ist Healthcare (+11% auf 735 Mio. USD) und trägt 27% zum operativen Industriegewinn bei. Das Umsatzseitig größte Segment Power weist derzeit nur noch eine operative Marge von 3,8% (Vj 5,5%) auf.



Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Gabelli & Company, Justin Bergner, in einer Aktienanalyse vom 14.05.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die Coverage mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 22,50 USD begonnen. Bergner halte das aktuelle Management von General Electric Co. für sehr fähig. Die Assets in den Bereichen Aviation und Healtcare seien von hoher Qualität. Dies sorge für ein gewisses Maß an Sicherheit und bereite den Weg für einen Abbau der Verschuldung. Der Analyst sehe keinen Anlass für kurzfristige Verkäufe von Beteiligungen.



Die niedrigste Kursprognose für die General Electric-Aktie kommt von J.P. Morgan und liegt bei 11,00 USD. Die Analysten haben in einer Aktienanalyse vom 22.05.2018 ihr Votum bei "underweight" belassen. Der Verschuldungsgrad sei ungeachtet der letzten Nachrichten zu den Portfolio-Aktionen des Konzerns schlimmer als befürchtet. GE brauche noch mehr Kapital.





Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 15 Halten Independent Research Sven Diermeier 28.05.2018 11 Underweight J.P. Morgan - 22.05.2018 14 Neutral Goldman Sachs Joe Ritchie 21.05.2018 16 Neutral UBS Steven Winoker 17.05.2018 15 Hold Stifel Nicolaus Robert McCarthy 16.05.2018 22,50 Buy Gabelli & Co Justin Bergner 14.05.2018 19 Buy Morningstar - 23.04.2018 15 Neutral Credit Suisse - 27.04.2018 - Outperform William Blair & Co Nicholas Heymann 23.04.2018 15,50 Halten LBBW Volker Stoll 23.04.2018 22 Buy Citigroup Andrew Kaplowitz 23.04.2018





Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur General Electric-Aktie auf einen Blick:XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:12,61 EUR +1,29% (28.05.2018)Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:12,67 EUR +0,88% (28.05.2018)NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:USD 14,63 +0,21% (25.05.2018)ISIN General Electric-Aktie:US3696041033WKN General Electric-Aktie:851144Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:GECNYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:GEGeneral Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (29.05.2018/ac/a/n)