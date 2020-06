Gemischtes Bild bei den Optionsscheinen

Bei den Optionsscheinen wird heute von den Stuttgarter Anlegern, wie bereits in der gesamten letzten Handelswoche, ein Call-Optionsschein (WKN MC9PMX) auf den Kreditkarten- und Zahlungsdienstleister Visa häufig gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers überwiegen heute die Verkäufe in dem Call-Optionsschein. Die Visa-Aktie notiert am Mittag mit 171,80 Euro beinahe unverändert gegenüber ihrem Freitagsschlusskurs.



MC7Z88) sehr häufig gehandelt. In dem Optionsschein ist das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern in etwa ausgeglichen. Der Basispreis des Put-Optionsscheins liegt bei 7 Euro bei einer Laufzeit bis zum 11.12.2020. Für die Lufthansa wird es am Donnerstag ernst, wenn bei der virtuellen Hauptversammlung das ausgehandelte Rettungspaket beschlossen werden soll.



Vornehmlich auf der Käuferseite sind die Stuttgarter Derivateanleger bei einem Call-Optionsschein (WKN MC8PLT) auf den Energiekonzern E.ON zu finden. Mit der Integration der innogy-Geschäfte ist E.ON nun in über 15 Ländern aktiv und bedient mit 75.000 Mitarbeitern beinahe 50 Millionen Kunden. Die E.ON-Aktie notiert im heutigen Handel bei 10,05 Euro 0,4% höher. EUWAX