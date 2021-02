Gemischte Bilanzen bei DAX-Konzernen

1. Gamestop (WKN A0HGDX)

Totgesagte leben länger: Am Donnerstag taucht auf dem Stuttgarter Kurszettel die GameStop-Aktie als meistgehandelter Titel auf. Zum Mittag fanden in der Aktie bereits über 300 Preisfeststellungen statt. Die Aktie des Gaming-Einzelhändlers notiert am Donnerstag 80% im Plus. Bitte beachten Sie hierzu auch den Hinweis der Finanzaufsichtsbehörde Bafin.



2. Bayer (WKN BAY001)

Neben einiger anderer Konzerne wie der beispielsweise der Münchener Rück stellte heute auch der Leverkusener Bayer-Konzern seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Durch Belastungen im Agrar-Geschäft und Bußgeldern in Glypohosat-Prozessen schreibt der Konzern für das vergangene Geschäftsjahr einen Verlust von 10 Milliarden Euro. Auch die Dividende soll von 2,80 Euro auf 2,00 Euro gesenkt werden. Aktionären scheinen diese Zahlen nicht sonderlich zu gefallen, die Bayer-Aktie notiert zum Mittag mit einem Minus von 4% am DAX-Ende.



3. Deutsche Bank (WKN 514000)

Ganz anders ergeht es da schon der Aktie von Deutschlands größter Bank: Das Frankfurter Geldhaus notiert 4% fester. Gestern hatte das Unternehmen angekündigt, wieder stärker ins Geschäft der Zahlungsabwicklungen einsteigen zu wollen und damit etablierten Anbietern wie PayPal oder Adyen Konkurrenz zu machen. Dafür intensiviert man bei der „Deutschen“ die Zusammenarbeit mit dem Kreditkarten-Konzern MasterCard.