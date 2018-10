Gemfields findet Smaragd von mehr als 1,1 Kilogramm

Gemfields, der größte Smaragdproduzent der Welt hat in Sambia einen solchen Edelstein entdeckt, der mehr als 1,1 Kilogramm wiegt!

Der 5.655 Karat schwere Smaragd wurde diesen Monat auf der Kagem-Mine gefunden und soll im November auf einer Auktion in Singapur verkauft werden.

Der Edelstein ist fast doppelt so groß wie der größte jemals gefundene Diamant, der Cullinan, den man 1905 in Südafrika entdeckte. Allerdings dürfte Gemfields Smaragd deutlich weniger einbringen, da Smaragde deutlich häufiger zu finden und schwer zu bewerten sind. Gemfields zum Beispiel hielt jahrelang einen Smaragd von der Größe einer Ananas zurück, da man einfach nicht einschätzen konnte, was dieser Edelstein wert war.

Allerdings sind die Smaragdpreise in den letzten Jahren gestiegen, auch da Gemfields seine Werbemaßnahmen intensivierte, um den Markt für die grünen Edelsteine auszuweiten. In der Vergangenheit wurden Smaragde vor allem im Kleinstbergbau abgebaut, sodass die Händler kein gleichbleibendes Angebot zur Verfügung hatten.

Gemfields, das Unternehmen produziert auch Rubine in Mosambik, wurde vergangenes Jahr durch die Rohstoffinvestmentgesellschaft Pallinghurst Resources über- und von der Börse genommen.



