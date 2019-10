Gelegenheiten auch in schwierigen Märkten!

Zwar schwelt der Handelsstreit zwischen den USA und China aktuell etwas im Hintergrund, dennoch lassen sich die Auswirkungen allmählich auch anhand der Geschäftszahlen ausmachen. Insofern darf man auch gespannt sein, was die Ergebnisse des dritten Quartals mit sich bringen werden. Insgesamt sind die Anleger mittlerweile vorsichtig geworden andererseits wirkt das billige Geld der Notenbanken weiterhin kurstreibend.„Was auch immer nötig ist“, so war die Aussage des noch amtierenden Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, als er im Jahr 2012 die Märkte während der Euro-Krise beruhigte. Zu dieser Zeit war Ben Bernanke der Präsident der US-Notenbank. Dieser wurde mit der Aussage bekannt, dass man im Notfall auch Bargeld mit dem Hubschrauber abwerfen könne (um die Märkte bzw. das Wirtschaftssystem zu retten). Man darf gespannt sein, zu welchen markigen Worten die momentane Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, im nächsten Krisenfall greifen wird. Denn ab November folgt diese auf Mario Draghi an die Spitze der Europäischen Zentralbank. Bereits im Vorfeld machte sie deutlich, dass sie an dem sehr offensiven Kurs der EZB festhalten wolle. Allerdings führen Negativzinsen über kurz oder lang zu neuen Problemen, die dann sicherlich nicht ganz so einfach lösbar sein dürften. Kein Wunder also, dass der EZB-Rat bei der letzten Entscheidung so gespalten wie nie war.Ein großes Problem ist, dass der Aufschwung am Aktienmarkt auch in einem besonderen Maß dem billigen Geld geschuldet ist, das bereits unter dem Aspekt mangelnder Alternativen in den Dividendentiteln veranlagt wird. Auch dürften sich viele Kredite für Unternehmen vor allem deshalb lohnen, weil die Zinsen so günstig sind. Sollten sich diese verteuern, dürfte das ganze Bild ins Wanken geraten. Interessant hierbei ist, dass die jüngsten Zinssenkungen sowie das Bekenntnis der EZB, weitere Anleihekäufe vorzunehmen, an den Aktienmärkten bislang nicht zu einem Freudenschrei geführt haben. Vielmehr scheinen die Marktteilnehmer trotz des billigen Geldes mittlerweile skeptisch auf den Kurs der Notenbanken zu schauen. Schließlich fragt man sich mittlerweile auch, wie diese reagieren werden, wenn der Wirtschaftsaufschwung tatsächlich weiter an Fahrt verliert. Insofern ist die aktuelle Zurückhaltung nicht ganz unbegründet. Dennoch lassen sich auch in diesen Zeiten immer wieder attraktive Trades finden, die oftmals auch nur eine geringe Korrelation zum Aktienmarkt vorweisen.Urheberrecht / Bildmaterial:

