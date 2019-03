Geldspritze für Pharmakonzern

Die GlaxoSmithKline Capital PLC begibt drei Anleihen: Mit einem Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden USD weist die erste Anleihe A2RZQ1 eine Laufzeit bis 01.06.2022 auf. Der Kupon liegt bei 2,875%, die nächste Zinszahlung steht am 01.12.2019 an.Anleihe Nummer zwei (WKN: A2RZQ2), die mit einem Volumen von einer Milliarde USD ausgestattet ist, wird zum 01.06.2024 fällig. Deren Kupon beträgt 3,0%, nächster Zinszahlungstermin ist ebenfalls der 01.12.2019.Als Emissionsvolumen der dritten und letzten Anleihe mit der WKN A2RZQ3 ist ebenfalls eine Milliarde USD ausgewiesen, Fälligkeitsdatum ist jedoch der 01.06.2029. Wie auch bei den vorherigen Anleihen ist der nächste Zinszahlungstermin der 01.12.2019, in diesem Fall mit einem Zinssatz von 3,375%.Alle drei Anleihen sind von Seiten des Emittenten vorzeitig kündbar. Ebenso ist ihnen ein Mindesthandelbetrag von 2.000 USD in einer Stückelung von 1.000 USD gemein, Abwicklungswährung ist dabei der EUR. GlaxoSmithKline Capital PLC wird von S&P mit A+ geratet.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.