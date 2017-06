Geldsegen für Bayer

Der Pharma- und Chemieriese Bayer fokussiert im Vorfeld der Übernahme von Monsanto weiter sein Kerngeschäft und verkauft weitere Anteile seiner ehemaligen Kunststoffsparte Covestro. In unserer-Liste findet sich frisch ein Discount Callund ein Capped Bonus mit der WKNauf Bayer. Auch die Aktienanleiheist bei einer Rendite von 6 Prozent und einemAbstand zum Basispreis von knapp 10 Prozent attraktiv. Doch schauen wir uns die aktuelle Situation bei Bayer zunächst etwas genauer an.

Insgesamt trennt sich Bayer von Anteilen seines Tochterunternehmens Covestro im Wert von rund einer Milliarde Euro und verringert seinen Anteil damit von 53 auf knapp 45 Prozent. Gleichzeitig platziert der Konzern Schuldverschreibungen über eine weitere Milliarde Euro mit Fälligkeit im Jahr 2020, welche in Covestro Aktien getauscht werden können. Neben einer Stärkung der Finanzkraft möchte sich das Leverkusener Unternehmen spätestens nach der Fusion mit dem US-Riesen Monsanto ganz auf sein Kerngeschäft konzentrieren und verfolgt derzeit eine Ausstiegsstrategie.

Bereits vor einigen Wochen musste sich der Konzern von seiner Saatgut-Marke LibertyLink trennen, nachdem die südafrikanische Wettbewerbsbehörde Bedenken angemeldet hatte. Der Aktienkurs des Unternehmens erreichte sich nach einer Rally seit April Anfang des Monats sein Jahreshoch und scheint sich seitdem auf hohem Niveau zu konsolidieren.

Maximale Renditechance von 6 Prozent

Anleger, welche nach der Rally des Aktienkurses vorsichtiger agieren möchten, schauen sich die Aktienanleihe PR5Y61 an. Die maximale Rendite bis zum Laufzeitende im September 2018 beträgt 6 Prozent, was einer jährlichen Rendite von knapp 5 Prozent per anno entspricht. Um die maximale Rendite zu erreichen, sollte der Basispreis der Anleihe von 110 Euro am Laufzeitende nicht unterschritten sein. Liegt der Kurs der Aktie bei Fälligkeit unter dem Basispreis, werden 9,09091 Aktien der Bayer AG geliefert, welche zusammen nicht mehr den Nennwert der Anleihe erreichen. In jedem Fall erhält der Anleger am Laufzeitende den Kupon in Höhe 5,5 Prozent.

