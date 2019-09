Geldpolitische Suppenkelle: Draghi teilt großzügig aus

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenMario Draghi schöpft nochmals mit der großen geldpolitischen Kelle. Der Teller den Draghi hinterlässt, ist dabei reich an Zutaten gespickt. In Anbetracht rekordtiefer Negativzinsen ist für viele Sparer die Zinssuppe aber reichlich versalzen.So formuliert es Dr. Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank in seiner ersten Analyse nach der Zinsentscheidung der EZB. Die EZB Senkt den Einlagenzinssatz auf MINUS 0,5 Prozent. Banken zahlen also mehr Strafzinsen. Darüber hinaus verspricht die EZB, die Zinsen so lange niedrig zu lassen, bis die Inflation knapp unter 2% ist. Ab 1. November wird die EZB erneut Wertpapiere kaufen im Volumen von 20 Milliarden Euro. Und es wird ein Stufenzinssystem geben.In Anbetracht schlechter Konjunkturdaten musste Mario Draghi handeln. Insbesondere Deutschland entwickelt sich zum Sorgenkind. Mario Draghi beugt also vor und erhöht den Druck des geldpolitischen Feuerwehrschlauchs. Das Maßnahmenpaket trifft in etwa die Erwartungen.Der Dax klettert nach der EZB Entscheidung auf über 12.400 Punkte, der Euro gibt nach und fällt unter 1,10 zum US Dollar.Der weltgrößte Bierbrauer AB Inbev will nach wie vor seine Asiensparte an die Börse bringen und dabei rund 5 Milliarden US-Dollar (rund 4,5 Mrd Euro) erlösen. Bis Ende September soll der IPO an der Börse in Hongkong vollzogen sein.Im Juli hatte der AB Inbev den Börsengang wegen eines zu geringer Nachfrage abgeblasen.Der Bremsenspezialist Knorr-Bremse ist trotz eines schwieriger werdenden Umfelds weiter stark gewachsen. In den ersten sechs Monaten des Jahres zogen Umsatz (plus acht Prozent) und der operative Gewinn (plus 15 Prozent) deutlich an. Doch der Auftragseingang ist schwach – in Q2 sogar rückläufig.Der SWR berichtet, dass auch in neuen Diesel-Motoren von Volkswagen mit der Abgasnorm Euro 6 eine Software eingebaut sei, die erkenne, ob sich das Fahrzeug auf einem Prüfstand befindet. Volkswagen widerspricht, und hat nach eigener Darstellung in neueren Diesel-Autos keine unzulässigen Abschaltvorrichtungen zur Manipulation der Abgaswerte eingebaut.Bei genauem Hinsehen, scheint das kein Widerspruch zu sein. Anleger reagieren gelassen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.