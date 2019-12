Geldpolitische Entscheide

In den Fokus rückten am Donnerstag die Notenbanken einiger Länder. Einerseits richten sich die Blicke auf die Bank of England, die nach den ganzen Tumulten rund um den Brexit auch einen Konjunkturausblick gibt – welcher von den Anlegern mit Spannung erwartet wird. In Schweden war die Notenbank am Morgen von ihrer Negativzinspolitik abgerückt. Sie hob den Leitzins von -0,25 Prozent auf 0 Prozent an. Dies wird als Reaktion auf die Folgen des Niedrigzinses gewertet, die den Bankensektor und klassische Spar-Anleger belasteten. Dies könnte vor allem für die EZB von Interesse sein, wenn es um einen Ausstieg aus der Niedrigzins-Spirale geht Die japanische Notenbank hingegen hält weiter an ihrer lockeren Geldpolitik fest und bleibt beim bisherigen Kurs. EUWAX



