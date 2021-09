Geldpolitik bleibt vorerst unverändert – gut für den Goldpreis

In Jackson Hole fand gerade die Konferenz der US-Notenbank statt, ein Ereignis, auf das mit Interesse geblickt wird

Einen Kurswechsel hat Fed-Chef Powell noch nicht verlauten lassen. Nur die Anleihekäufe gehen vielleicht bald zu Ende. Wichtig für den Goldpreis sind nach wie vor die Realzinsen. Aber in dieser Pandemiezeit ist vieles unsicher. Steigende Teuerungsraten, schwächere Wirtschaftsdaten oder steigende Corona-Infektionszahlen können schnell zu Stimmungsänderungen am Markt führen und Gold verstärkt in den Blickwinkel der Anleger rücken lassen.

Die Niedrigzinspolitik findet also noch kein Ende in den USA, wird aber irgendwann auslaufen. Sollte Powell die Zinsen anheben, dürfte auch die Europäische Zentralbank nachziehen. In Asien hat eine große Zentralbank, nämlich Südkorea, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent angehoben. „Wir werden die hereinkommenden Daten und die entstehenden Risiken sorgfältig prüfen“, sagte Powell mit Blick auf die Wirtschaft und die Delta-Variante. Vermutlich wird die weitere Entwicklung der Wirtschaft und auch der Pandemie abgewartet werden. Auch wenn immer wieder Andeutungen einer Zinserhöhung zu hören sind, noch ist es nicht so weit. Möglich ist in den USA jedoch eine Rückführung der Anleihekäufe im September.

Die Inflationsdaten aus Europa deuten darauf hin, dass die Teuerung weiter anzieht. Und steigende Inflationsraten gefährden das Ersparte. Der Goldpreis kann davon nur profitieren, damit auch die Gesellschaften, die das wertvolle Edelmetall im Boden ihrer Projekte besitzen. Eine erfolgreich produzierende und im Wachstum befindliche Gesellschaft ist Gran Colombia Gold. Die Segovia-Mine in Kolumbien produzierte im ersten Halbjahr 2021 mehr als 101.000 Unzen Gold. Insgesamt wird für 2021 mit 200.000 bis 220.000 Unzen Gold gerechnet. Fury Gold konzentriert sich mit seinen Liegenschaften auf drei sehr aussichtsreiche Bergbauregionen, Quebec, British Columbia und Nunavut. Das Portfolio umfasst mehrere Millionen Unzen Gold.







