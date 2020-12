Geldmaschine & Krisenprofiteur Instagram: Direkteinkäufe über Social Media Ads steigen um 47,6 %, höhere Nutzungsdauer & Rekordumsatz

47,6 % mehr Direkteinkäufe über Social Media Ads als im Vorjahr

75 % der Deutschen verbringen seit Covid19 mehr Zeit auf Sozialen Medien

62 % der Deutschen nutzen Instagram

Instagram mit Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar

Facebook kaufte Fotodienst 2012 für 760 Millionen US-Dollar, inzwischen ist dieser über 100 Milliarden Dollar wert

Instagram erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar. Damit erwirtschaftete der Fotodienst 578 Prozent mehr, als Twitter. Wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht, gewinnt Instagram zunehmend an Bedeutung und scheint zeitgleich sogar von der Covid19-Pandemie zu profitieren.

Facebook kaufte den Fotodienst im Jahr 2012 für rund 760 Millionen Euro. Mark Zuckerberg musste sich seinerzeit sogar für den hohen Preis rechtfertigen. Über ein Viertel des Facebook-Umsatzes kommt inzwischen von Instagram.

Wie die Infografik aufzeigt, ist die Plattform Instagram womöglich bereits mehr als 100 Milliarden US-Dollar wert. Zum Vergleich: die Marktkapitalisierung der Deutschen Bank liegt bei 23,4 Milliarden Dollar, BMW und Daimler bringen 56,4 bzw. 72,4 Milliarden Dollar auf die Waagschale.

62 Prozent der Deutschen nutzen Instagram, bei den Unternehmen beläuft sich der Anteil sogar auf 76 Prozent. Weltweit verzeichnet der Fotodienst monatlich 1 Milliarden aktive Nutzer.

Indes geht aus der Erhebung hervor, dass die Corona-Krise Instagram und vergleichbare Plattformen beflügelt. 75 Prozent der Deutschen nutzen seit Ausbruch der Pandemie vermehrt Soziale Medien. Instagram legt nicht nur ein beeindruckendes Wachstum an den Tag, sondern lässt sich auch zunehmend besser monetarisieren. Im vergangenen Jahr kauften 21 Prozent über Social Media Ads ein, dieses Jahr sind es bereits 31 Prozent.

„Instagram wächst und gedeiht, und wird auch für Werbeschaltende immer wichtiger“, so Block-Builders-Analyst Raphael Lulay. „Instagram sticht den großen Bruder Facebook nicht nur hinsichtlich des Wachstums aus, sondern beispielsweise auch bei der Engagement-Rate pro Beitrag – diese liegt satte 900 Prozent höher“.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://block-builders.de/geldmaschine-krisenprofiteur-instagram-direkteinkaeufe-ueber-social-media-ads-steigen-um-476-hoehere-nutzungsdauer-rekordumsatz/

Über Block-Builders.de

Block-Builders ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern Nachrichten, Analysen und Anleitungen anbietet.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.