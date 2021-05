Geld anlegen 4 Kids – der NEO Coach weiß, wie

„Die beste Investition ist in sich selbst.“ Alexander Prier verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. In seinen Angeboten, so sagt er selbst, geht es um Börsenkunst, um Lebenskunst und die große Schnittmenge.

Als Coach weiß er, wie man seine Mitte findet, sich von Emotionen nicht aus der Ruhe bringen lässt und zu guter Letzt den eigenen Weg geht – auch an der Börse.

Diese Verbindung von Aktien- und Lebenskunst dominiert auch Priers wikifolio NEO BOOM 4Kids and Hits ESG . Aus der Herausforderung entstanden, Geld für seine Kinder anzulegen, investiert Prier nun in nachhaltig, ethisch und ökologisch operierende Unternehmen, mit dem klaren Ziel den Markt zu schlagen. „Es soll in die Zukunftsthemen investiert werden, die dazu beitragen, die Welt nicht weiter auszubeuten, sondern für unsere Kinder zu erhalten“, so heißt es in der Handelsidee. Es geht also ums Wirtschaften im Einklang mit Mensch und Natur und um potentielle Highflyer aus den Bereichen Digitalisierung, alternative Energien, Elektromobilität, Kryptowährungen, Umweltschutz und Gesundheitswesen.

Unterm Strich entsteht so ein gut diversifiziertes Portfolio, das sich schon kurz nach dem Start großer Beliebtheit erfreut. Im zugehörigen Zertifikat stecken nur neun Monate nach der Erstellung bereits knapp zwei Millionen Euro. Der Wert des wikifolios hatte sich in dieser kurzen Zeit am Hoch auch bereits verdreifacht. Zuletzt kam die Notierung gemeinsam mit dem etwas holprigeren Marktumfeld wieder etwas zurück. Nach wie vor steht aber ein Zugewinn von 164 Prozent zu Buche, während DAX oder auch Nasdaq im gleichen Zeitraum lediglich rund 20 Prozent zulegen konnten.

Geschafft hat Prier die Outperformance in seinem jungen wikifolio vor allem mit seinem Engagement in Kryptowährungen. Über Einzelaktien aber auch ETFs hält er eine breite Aushaftung in Bitcoin, Ethereum und Co. Aber nicht nur Krypto-Fans kommen auf ihre Kosten. Mit regelmäßigen Kommentaren erklärt Prier, warum er gerade vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit in bestimmte Titel investiert. Vom Coach lernen – kostenfrei und risikolos – ist daher ebenfalls eine Option.

Setzen Sie das wikifolio von Alexander Prier einfach kostenlos auf Ihre Watchlist und schauen Sie dem erfahrenen Coach und Investor auf die Finger.

