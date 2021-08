Gekommen, um zu bleiben

Wenn man an Alternativen zu den Papier- und Kreditgeldern denkt, kommen einem traditionell als erstes die Edelmetalle, allen voran Gold, in den Sinn. Schließlich hatte Gold die Geldfunktion über einen längeren Zeitraum inne als US-Dollar, Euro & Co. zusammen. Auch ist dem Goldkurs die Loslösung vom US-Dollar (vgl. oben und Titelstory des neuen Smart Investor 8/2021) alles andere als schlecht bekommen. Wenn wir den Beginn von Pandemie und Pandemiepolitik einmal mit Januar 2020 ansetzen, dann zeigt unsere Abb., dass auch das Gold (orange Linie) davon per Saldo profitiert hat. Allerdings steht es damit nicht nur im Schatten der Aktienmärkte, sondern ganz besonders in dem des Bitcoin, der in nicht einmal zwei Jahren um mehr als 400% zulegen konnte, und zwar sogar noch nach der kräftigen Korrektur der letzten Monate. In der Spitze lag der Krypto-Methusalem sogar um mehr als 650% vorne. Das ist so gesehen, ein gewaltiges Misstrauensvotum gegenüber den etablierten Notenbanken und ihrer Geldpolitik. Denn während Powell, Lagarde & Co. sich mit gigantischen Apparaten als offiziell als die einzig wahren Hüter der Geldwertstabilität betätigen (sollen), fliehen Anleger und Spekulanten in Scharen in einen „Hauch von nichts“ namens Bitcoin, von dem man bis heute noch nicht einmal weiß, wer dahinter steckt. Angesichts der inzwischen erreichten Niveaus würden wir Gold allerdings für weniger rückschlaggefährdet halten. Mag sein, dass man hier auch künftig nicht die Traumrenditen der Kryptowelt erzielen wird, ruhiger schlafen sollte man allemal.