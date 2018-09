Geht doch! Dax zum Wochenende im Aufwind

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax hat sich in dieser Woche stabilisiert und steuert auf Wochensicht ein kleines Plus an. Am letzten Handelstag helfen gute Vorgaben aus USA und Asien. Metro trennt sich von Real und der Euro klettert wieder über 1,17 USDDie Hoffnung auf eine vorsichtige Annäherung im Handelsstreit zwischen USA und China treibt die Märkte ebenso vorsichtig vor sich her. Und das, obwohl US Präsident Trump die Erwartungen niedrig getwittert hat.Etliche Anleger sammeln vor dem Wochenende noch Werte ein, die in dieser Woche überwiegend verloren hatten, wie zum Beispiel Infineon oder Bayer.Eine starke Kaufempfehlung gibt es für Wirecard. Goldman vergeben ein „conviction buy" und sehen das Kursziel bei 250 Euro.Apropos Goldman: Hier gibt es einen neuen Finanzchef: ab November übernimmt Stephen Scherr (bislang Consumer & Commercial Banking). Und auch der Chef selber geht. Lloyd Blankfein übergibt an David Solomon.Der Handelskonzern Metro will sich von seiner Supermarktkette Real trennen. Metro soll sich künftig ganz auf sein Großhandelsgeschäft konzentrieren. Probleme bei Real hatten zuletzt deutliche Spuren in der Metro-Bilanz hinterlassen.Die Nachricht kommt gut an am Markt. Einen Zeitplan gibt es aber noch nicht.Die Fans des VW Käfers müssen stark sein: Volkswagen stellt im Sommer 2019 die Produktion des Käfer-Nachfolgers VW Beetle ein. Pläne für ein Folgemodell gibt es nicht. Bevor kommenden Juli der letzte Beetle im mexikanischen Puebla vom Band läuft, sollen dieses Jahr noch zwei Sondereditionen aufgelegt werden.Damit setzt VW lieber auf wuchtige SUVs und geräumige Familienkutschen statt auf den Kultzwerg.