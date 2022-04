Geht der Goldpreis wieder über 2.000 USD pro Unze?

Die Analysten von TD Securities sind der Ansicht, dass der Realzins ein wichtiger Treiber für den Goldpreis sein wird. Nach Ansicht der Experten glaubt der Markt, dass die Inflation über einen längeren Zeitraum auf hohem Niveau bleiben könnte. Die US-Notenbank habe zu langsam reagiert und die geldpolitischen Zügel zu spät angezogen, hieß es.



Nach Ansicht von TD Securities hat das gelbe Metall im ersten Quartal eine gute Performance hingelegt und sollte sich auch in den kommenden drei Monaten „recht ordentlich“ halten. In Bezug auf die Federal Reserve glauben die Analysten, dass selbst wenn die erwarteten Zinsschritte vollzogen würden, die Inflation zu hoch sei und alle Maßnahmen der Fed in den nächsten Monaten nicht ausreichen würden. Die Notenbanker würden nicht aggressiv genug vorgehen, hieß es.



TDS jedenfalls ist der Ansicht, dass eine Rückkehr des Goldpreises über die Marke von 2.000 USD pro Unze möglich ist und Gold so eine Absicherung gegen die Inflation darstellen könne. Das Edelmetall habe sich im Vergleich zu den Aktienmärkten sehr gut gehalten und es sehe so aus, als ob etwaige Abwärtsanpassungen nicht wesentlich sein dürften. Sollte die Fed die Zinsen mehrmals anheben, glauben die Experten, könnte das eher Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben als auf Gold. Zumal Gold auch besser gelaufen sei als andere, traditionelle Formen der Absicherung wie festverzinsliche Anlagen.



Derzeit läuft der Goldpreis knapp oberhalb der Marke von 1.900 USD pro Unzen seitwärts.



