Gehen bald die Lichter aus

Deutschland verzichtet bis 2022 auf Atomkraft und Kohle, da wird es nicht einfach sein, dass die Lichter an bleiben







Die Regierung in Berlin geht laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht von einer sicheren Stromversorgung aus. Solar- und Windkraft und Stromimporte sollen dafür sorgen. Analysten, Versorger, Netzbetreiber und manches Unternehmen zweifeln aber an zuverlässigen Stromkapazitäten. Daher bezeichnen manche den deutschen Atomausstieg als eine Gratwanderung ohne Sicherheitsnetz.







Mit der Stromkapazität in Europa sieht es nämlich nicht zum Besten aus. Sie sinkt fast überall. Und an der Stromspeicherung soll es in Deutschland auch noch fehlen: Der Transport von erneuerbarer Energie von Nord nach Süd soll noch Jahre und Tausende von Kilometern hinter dem Zeitplan liegen.







So prognostizieren die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber – sie betreiben die Infrastruktur der überregionalen Stromnetze – für das Jahr 2021 ein Defizit von 5,5 GW zwischen Stromspitzenbedarf und zuverlässiger Kapazität. Dies betrifft die Stromversorgung von 13 bis 14 Millionen Menschen. Der Spitzenbedarf Deutschlands beläuft sich auf 82 GW. Laut der Regierung sollen die steigende grüne Energie und die Strom-Importmöglichkeiten für eine reibungslose Energieversorgung ausreichen.







