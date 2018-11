Gehebelte Rendite mit Fischen

Steigender Fischbedarf versus überfischte Weltmeere – eine tolle Ausgangslage für Fischfarmen. Zum Glück kann man an der Börse in (fast) alles investieren, weshalb wir im Dezember ein Zertifikat ( DM9SEA ) auf den Nordic Fish Farmer Index vorgestellt haben. Damit kann man an der Fischzucht teilhaben und gleichzeitig das Risiko eines Einzelinvestments umgehen. Nun bietet X-Markets auch ein gehebeltes Zertifikat auf den Index an - DS2LQD

Nicht nur zum Weihnachtsfest steigt der globale Bedarf an Fisch. Mehr und mehr Menschen scheinen Fisch gegenüber Fleisch vorzuziehen. Diese stetig steigende Nachfrage nach Fisch, vor allem der Bedarf an Lachs, ist allerdings durch herkömmlichen Fischfang nicht mehr zu bedienen. Der industriellen Fischzucht, speziell dem Aquafarming, kommt somit eine immer größere Bedeutung zu.

Das X-markets-Team der Deutschen Bank hat nun ein Index-Zertifikat (WKN: DM9SEA) auf den Nordic Fish Farmer Index emittiert. Der Index ist ein Aktienindex der ICF BANK AG und bildet die Kursentwicklung von bis zu 10 Unternehmen ab, deren operative Hauptgeschäftsfelder in den Bereichen Fischzucht, Fischfang, Fischzuchtanlagen und der Verpackung und den Vertrieb von Fisch liegen. Die Nettodividenden werden in den Index reinvestiert (Net Total Return). Das Aktienuniversum konzentriert sich hierbei auf Unternehmen, deren Heimatbörse in den skandinavischen Ländern Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland ist.