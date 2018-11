Gegen Ende des Jahres Gold nicht vergessen

Auf die Saisonalität des Goldes zu achten, kann sich auszahlen. In der Regel tendiert der Preis des edlen Metalls dazu, eine Rallye in der zweiten Jahreshälfte hinzulegen

Betrachtet man die Entwicklung des Goldpreises in den vergangenen Jahren, so fällt auf, dass zwischen siebten August und dem ersten Februar des Folgejahres der Preis in 23 von 33 Fällen nach oben gegangen ist. Dabei betrug der durchschnittliche Gewinn, in den Jahren, in denen der Preis stieg, knapp 8,9 Prozent. In den Jahren, in denen es preislich nach unten ging, belief sich der Verlust im Durchschnitt auf rund 5,2 Prozent.

Insgesamt ist also der Goldpreis in den letzten 33 Jahren zum einen öfter gestiegen als gefallen ist und zum anderen sind die Preise beim Gold mehr nach oben als nach unten gegangen. Die Hauptgründe, für die dem Gold eigene Saisonalität sind die diversen Festlichkeiten, an denen verstärkt Gold gekauft wird. Schließlich geht der Großteil der jährlichen Produktion des begehrten Edelmetalls in die Schmuckherstellung.

Zu den Festen gehört neben Weihnachten die indische Hochzeitssaison im Herbst und das chinesische Neujahrsfest im Februar. Die Schmuckhändler bereiten sich durch Goldkäufe auf diese Feierlichkeiten vor. In 2017 konnte der Goldpreis ein Plus von zehn Prozent für sich verbuchen. Am ersten Januar 2018 kostete eine Unze Gold 1302,80 US-Dollar, heute rund 1220 US-Dollar. Auch wenn 2018 vielleicht nicht zu den Jahren mit einem steigenden Goldpreis am Ende des Jahres gehört, so sollte es dann im neuen Jahr wieder aufwärtsgehen. Wer sich für Goldunternehmen interessiert, sollte sich einmal Treasury Metals oder Nordic Gold ansehen.





Treasury Metals entwickelt eine von Kanadas nächsten produzierenden Goldminen, das Goliath-Goldprojekt im nordwestlichen Ontario. Anfangs kann im Tagebau abgebaut werden. Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung weist immerhin 1.229.800 Unzen Goldäquivalent aus.





Auch Nordic Gold befindet sich auf dem besten Weg seine Laiva-Goldmine in Finnland zur Produktion zu bringen. Die Finanzierung der weiteren Arbeiten ist gesichert, die Mine bereits vollständig aufgebaut und zugelassen. Ende November soll bereits der erste Goldguss stattfinden.









