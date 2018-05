Gefragtes Gold

Viele Länder setzen auf Gold, horten es oder holen es heim ins eigene Land oder zumindest raus aus den USA. Auch Anleger sollten Gold und Goldaktien im Portfolio besitzen

Nimmt man als Beispiel Russland, so steigen dort die Goldreserven. Im Vergleich zu 2014 sitzt das Land auf 1861,1 Tonnen Gold zum 1. April. Gold macht in Russland nun über 15 Prozent der Währungsreserven aus. Zusätzlich hat das Land seine Goldfördermengen deutlich gesteigert. Der Grund: Gold ist und bleibt der sichere Hafen. Allein im März 2018 kamen zirka 300.000 Unzen Gold zum russischen Goldvermögen hinzu.





Und die Türkei hat im letzten Jahr ihr Gold komplett aus den USA geholt, das waren 27 Tonnen Gold. Am Ende des vergangenen Jahres besaß die Türkei etwa 525 Tonnen Gold. Insgesamt stieg die Goldmenge in 2017 um satte 83 Prozent. Auch andere Länder wie Deutschland, Niederlande, Belgien oder Österreich wollen ihr Gold zurückhaben, jedenfalls aus den USA. Das Vertrauen in das Edelmetall ist also nach wie vor hoch.





Goldkäufe durch Zentralbanken stärken den Goldpreis. Investments in Gold und Aktien von Goldgesellschaften sollten sich also lohnen. Dabei sollte man einen Blick auf solide Unternehmen werfen wie etwa Auryn Resources oder US Gold. Auryn Resources entwickelt mehrere Goldprojekte, in Nunavut, Peru, British Columbia. Von besonderem Interesse ist das Sombrero-Kupfer-Gold-Projekt in Peru. Nachdem weitere Absteckungen gerade vorgenommen wurden, deckt das Projekt jetzt eine Fläche von mehr als 100.000 Hektar ab.





US Gold besitzt ebenfalls diverse Entwicklungs- und Explorationsgrundstücke. Das Ziel ist es möglichst schnell zur Produktionsreife zu gelangen. Zwei Projekte befinden sich in Nevada, dazu kommt noch ein Projekt (Gold und Kupfer) in Wyoming. Besonderen Wert legt das gut finanzierte Unternehmen auf hohes Potenzial der Projekte.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html