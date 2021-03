Gefragte Rohstoffe: Platin und Kobalt

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Rund um den Globus entstehen Wasserstoffprojekte. Diese brauchen Platin

Im Rennen um die Führung in Sachen Wasserstofftechnologie steht Europa ganz weit oben, denn die meisten Projekte finden in Europa statt. Um den bis 2050 anvisierten Klimazielen gerecht zu werden, hat die Europäische Union Wasserstoff zu einem Schlüsselelement erklärt. Im jetzigen Jahrzehnt sollen Elektrolyseure von 40 Gigawatt installiert werden.

Platinkatalysatoren zur Umwandlung von Wasserstoff und für die Brennstoffzellen sollten in der Nachfrage steigen, damit auch die Nachfrage nach Platin. Eine wichtige Rolle nimmt dabei das Hydrogen Council ein, Mitglieder sind unter anderem BMW, Sinopec oder Royal Dutch Shell. Denn zum Thema emissionsfreie Technologien gehört die Wasserstofftechnologie. Nimmt die Entwicklung richtig Fahrt auf, dürften sich Gesellschaften mit Platin in den Projekten freuen.

Dazu gehört beispielsweise Sibanye-Stillwater (www.sibanyestillwater.com). In den USA und in Südafrika besitzt das Unternehmen ein großes Portfolio von Platin- und Palladiumprojekten, auch die ehemaligen Lonmin-Platin-Vermögenswerte. Außerdem produziert Sibanye-Stillwater Gold und hat sich jüngst in einem Lithiumprojekt in Finnland, also im Bereich Batteriemetalle, eingekauft.

Denn die Elektromobilität mausert sich zusehends. Die Absatzzahlen steigen und monetäre Anreize sorgen für eine immer größer werdende Kundenzahl. Neue Modelle sorgen zudem für schnellere Ladezeiten und mehr Komfort wie ausreichend Platz im Kofferraum. Begehrt sind daher die Batteriemetalle, damit auch Kobalt. Das gefragte Kobalt sowie Nickel gehört zu den Projekten der Canada Nickel Company. Damit kann einmal der Markt der E-Autohersteller als auch die Stahlindustrie versorgt werden. Denn das Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford in Ontario besitzt diese Rohstoffe.

