Gefragt, gefragter, Anleihen?

Seit Wochen berichten wir hier im Bonds Weekly über die steigende Nachfrage am Anleihenmarkt – abzulesen beispielsweise an den historisch hohen Kursen des Euro-Bund-Futures oder den nahezu allerorts sinkenden Renditen. Wie groß der Run insbesondere auf langlaufende Anleihen tatsächlich ist, zeigt sich gerade im Vergleich mit den Indizes.



Verteuerte sich die zehnjährige Bundesanleihe seit Jahresbeginn um 9,5 %, beträgt der Zuwachs bei der 30-jährigen Bundesanleihe bereits 25 %. Zum Vergleich: Der DAX legte in dieser Zeitspanne „lediglich“ um 12 % zu. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in den USA: Dort legten die zehnjährigen Treasuries um 12 % zu, die 30-jährigen US-Anleihen gar um 30 % – und der S&P 500 in diesem Zeitraum wiederum „nur“ um 19 %. Darunter leiden die Renditen der Anleihen. So werfen bereits Anleihen mit einem Volumen von 16 Billionen US-Dollar negative Renditen ab, rund die Hälfte der europäischen Unternehmensanleihen rentiert im negativen Bereich. Dahinter steckt vor allem die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der Notenbanken und auf eine Neuauflage des milliardenschweren Anleihekaufprogramms der Europäischen Zentralbank.



Doch hinter diesen Hoffnungen und der dadurch ausgelösten steigenden Nachfrage verbirgt sich auch ein Risiko. Sollten die Notenbanken in absehbarer Zeit die Zügel der Zinspolitik wieder anziehen, droht insbesondere bei den langlaufenden Anleihen ein Ausverkauf. Je länger die Restlaufzeit eines Papiers und je niedriger der Kupon, desto unattraktiver wird das Papier im Falle steigender Zinsen. Genauso rapide, wie es also in diesen Wochen für die Anleihenkurse nach oben geht, kann es in Zukunft auch wieder bergab gehen – auch wenn Stand jetzt noch nichts darauf hindeutet, dass der Run auf Anleihen ein vorzeitiges Ende nimmt.

