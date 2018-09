Gefahren und Chancen im September

Während auf der einen Seite der ifo-Geschäftsklimaindex in der vergangenen Woche glänzen konnte, hat sich die Industrieproduktion stärker als erwartet eingetrübt. Ebenfalls blieb auch der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe hinter den Erwartungen zurück. Last but not least haben auch noch die Rohstoffpreise angezogen, was aber in einem gewissen Ausmaß auch mit der Politik des US-Präsidenten Donald Trump zusammenhängt.Nach fast zwei Jahren Amtszeit scheint bei Trump zumindest eines klar zu sein: er bleibt unberechen- und unbelehrbar. So hat er zunächst das (sehr vage) Wirtschaftsabkommen mit Mexiko gefeiert um den Deal mit Kanada dann platzen zu lassen. Ebenfalls hat Trump angekündigt, in dieser Woche die 200 Mrd. US-Dollar schweren Strafzölle gegenüber China in Kraft zu setzen, was dem Markt nach dem geplatzten NAFTA-Abkommen dann den zweiten Rückschlag versetzte. Genau hier liegen momentan die größten Gefahren, da Trump weiterhin als nicht kalkulierbar betrachtet werden muss. Insofern kann er jederzeit Impulse auslösen, die andere Gefahrenherde anstecken. Man sollte daher genau beobachten, welche Aussagen von Trump kommen. Schließlich hatten wir bereits vor einigen Wochen auf das Thema aufmerksam gemacht, damals im Hinblick auf den Konflikt mit dem Iran. Die damals vorgestellte Strategie (WKN DS4KEJ) konnte den Gewinn zwar schon deutlich ausbauen, dennoch bleibt das Papier im Hinblick auf eine weitere Verschärfung der Situation interessant. Vor allem, sollte der Iran auch nur ansatzweise die Meerenge von Hormus schließen.Die Gefahren sind aber nicht nur mit Donald Trump in Verbindung. Die explodierende Inflation sowie der Verfall der Türkischen Lira bringen das Land direkt und indirekt deren Handelspartner in Bedrängnis. Daneben steigt die Verschuldung Italiens auf ein geradezu schwindelerregendes Niveau und dürfte mit den angekündigten Steuergeschenken der neuen Regierung weiter auf historische Ausmaße explodieren. Last but not least könnte sich auch vom Brexit noch der eine oder andere negative Impuls ergeben, welcher dann weiter auf das Gemüt der Anleger drücken dürfte. Gerade im statistisch schlechtesten Börsenmonat September ist Vorsicht bzw. die eine oder andere Absicherungsstrategie sicherlich kein Fehler.Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.