Gefahr durch Schulden?

Im Rahmen seiner Frühjahrstagung senkte der Internationale Währungsfonds (IWF) kürzlich nicht nur seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr, sondern sandte im Anschluss auch ein Warnsignal an die Kapitalmärkte aus: Auslöser der nächsten Finanzkrise werden abermals Schulden sein – anders als 2008 jedoch von Unternehmensseite.Ebendiese weltweite Finanzkrise veranlasste die Notenbanken seinerzeit zu einer Niedrigzinspolitik, die die negativen Folgen der Krise eindämmen sollte. Die Folge: Seit 2008 verdoppelte sich die Summe der ausstehenden Unternehmensanleihen auf 13 Billionen USD. So entspricht die Summe solcher ausstehenden Unternehmensanleihen in den USA beispielsweise bereits etwa 45 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung.Längst entwickelte sich daraus ein mitunter lukratives Geschäft: Hedgefonds handeln mit Anleihen hoch verschuldeter Unternehmen und wetten auf deren Zahlungsunfähigkeit, um im Anschluss über Derivate möglichst einen Gewinn zu erzielen. Vor dem Hintergrund womöglich steigender Zinsen und vielen ausstehenden Rückzahlungen durchaus ein Risiko – insbesondere, wenn eine Unternehmenspleite analog zu Lehman Brothers eine Kettenreaktion in Gang bringt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.