Geely: Gelingt doch noch eine Wende?

Seit Anfang September kämpfen Bullen und Bären bei der Aktie der Geely Automobile Holding AG um die Vorherrschaft am 50-Tagedurchschnitt. Er verläuft nahezu horizontal bei 1,70 Euro und wurde in der zweiten Monatshälfte unterschritten. Damit deutete sich eine Verschärfung der Abwärtsbewegung seit dem Hoch vom 13. Juli bei 2,18 Euro an.

Im Tief fiel die Geely-Aktie bis auf 1,64 Euro zurück und verteidigte damit das Tief vom 21. August bei 1,63 Euro. Noch nicht gelungen ist allerdings der Wiederanstieg über den 50-Tagedurchschnitt. Ihm nähert sich der Kurs durch seinen heutigen Anstieg bis auf 1,70 Euro wieder an. Da aber ein Kontakt mit dem EMA50 alleine nicht ausreicht, müssen die Bullen nun unbedingt nachlegen.

Benötigt wird ein signifikanter und nachhaltiger Anstieg über den gleitenden Durchschnitt. Kann er vollzogen werden, stellt das Hoch vom 21. September bei 1,76 Euro das nächste Ziel dar. Anschließend sollte versucht werden, den Widerstand bei 1,93 Euro zu erreichen. Wird auch er überwunden, ist die 2,00-Euro-Marke das nächste Ziel. Bezwingen die Bullen auch diese Hürde, wird ein Vorstoß bis auf das Hoch vom 13. Juli bei 2,18 Euro möglich.

Scheitert die Geely-Aktie hingegen erneut daran, den 50-Tagedurchschnitt bei 1,70 Euro zu überwinden, drohen Abgaben bis auf das Tief vom 21. August bei 1,63 Euro. Gelingt es den Bären, diesen Support zu brechen, sollte eine Fortsetzung der Talfahrt bis auf das Hoch vom 11. Mai bei 1,56 Euro einkalkuliert werden.

Dr. Bernd Heim

