Geely Automobile Aktie, China Mobile Aktie und Techtronic Industries Aktie: Der Hang Seng-Index hat für diese Aktien aktuelle Trendsignale

Weitere Suchergebnisse zu "China Mobile":

Der Hang Seng-Index notiert aktuell (Stand 03:11 Uhr) mit 23489.5 Punkten sehr stark im Plus (+14.09 Prozent). Der Umfang der Anleger-Diskussionen im Hang Seng liegt derzeit bei 97 Prozent (durchschnittlich), die Stimmung ist neutral. Welche Aktien stehen aktuell im Zentrum der Aufmerksamkeit und welche Trends lassen sich für diese erkennen?

Derzeit unterhalten sich die Anleger am ausgiebigsten über Geely Automobile, China Mobile und Techtronic Industries. Das hat eine computergestützte Analyse der wichtigsten asiatischen Online-Quellen ergeben.

Nehmen wir zunächst Geely Automobile genauer unter die Lupe. Dem Trendsignal-Algorithmus zufolge kann Geely Automobile am aktuellen Handelstag nur die Verluste begrenzen. Das für heute ermittelte Stimmungsmuster der Aktie ist überaus negativ und ein deutlicher Indikator für fallende Kurse am heutigen Handelstag. Es wird laut Trendsignal-Algorithmus eine Kursveränderung von mindestens -1.3 Prozent prognostiziert (Trefferquote in der Vergangenheit für gleichartige Prognosen: 75.9 Prozent). Für Geely Automobile liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 295 Prozent. Die Aktie notiert derzeit mit 15.3 HKD beinahe gleich (-0.04 Prozent).

Nun China Mobile. Für China Mobile liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 104 Prozent. Die Signal-KI hat in den vergangenen Stunden erkannt, dass in den wichtigsten Online-Foren aktuell überaus negativ zu China Mobile diskutiert wurde. In der Vergangenheit war eine solch schlechte Stimmung der Anleger zu Aktie China Mobile ein klares Signal für fallende Kurse; dementsprechend liegt hier ein klares 'Bearish'-Signal vor (Prognose -1.4 Prozent im Tagesverlauf, Trefferquote 70 Prozent in der Vergangenheit). Die Aktie notiert derzeit mit 49.95 HKD mehr oder weniger gleich (0 Prozent).

Zum Schluss Techtronic Industries: Da die Stimmung in den Online-Beiträgen zu Techtronic Industries in den vergangenen 24 Stunden in deutlicher Mehrheit negativ war, hat die Stimmungsanalyse am heutigen Tag ein 'Bearish'-Signal für die Aktie generiert (Prognose -1.4 Prozent am aktuellen Handelstag). Bei ähnlichen Stimmungsmustern hatte dieser Signaltyp in der Vergangenheit eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 68 Prozent. Für Techtronic Industries liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 100 Prozent. Die Aktie notiert derzeit mit 98 HKD fast gleich (-0.03 Prozent).





