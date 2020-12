Geely Automobile Aktie: Alles im grünen Bereich!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Während Aktien von rivalisierenden E-Autobauern wie BYD, Nio oder Tesla von einem Hoch zum nächsten eilten, ging es bei der Aktie von Geely Automobile lange Zeit sehr gemächlich zur Sache. Von Mitte Juli bis Ende Oktober konsolidierte die Aktie und zeigte keine großen Kursveränderungen. Erst zur Monatswende erwachte das Papier zum Leben und zog im November plötzlich kräftig an. So gelang der Anstieg bis auf 2,62 Euro, eine Verbesserung von knapp 50 Prozent in etwas mehr als drei Wochen. Die überkaufte Marktphase ließ den Kurs daraufhin wieder deutlich zurückkommen. In den letzten Tagen hat die Aktie auf der 2,20-Euro-Marke aufgesetzt. Hier befindet sich eine charttechnische Unterstützung, die die Anleger für einen Turnaround nutzen könnten. Knapp darunter verläuft außerdem die 50-Tage-Linie (EMA50) bei 2,12 Euro.

Welche Erkenntnisse liefert der Ichimoku?

Im Ichimoku Kinko Hyo hat der Rücksetzer noch keinen großen Schaden angerichtet. Der Kurs verläuft weiterhin knapp oberhalb der Standardlinie (Kijun) und oberhalb der Wolke (Kumo). Daraus folgen zwei bullische Signale. Die in die Zukunft projizierte Wolke besitzt einen grünen Körper und ist damit ebenfalls bullisch einzuschätzen.

Seit Mitte Oktober verläuft die drehende Linie (Tenkan) oberhalb der Standardlinie. Bei der Kreuzung wurde ein Golden Cross gebildet, das bullisch zu werten ist. Die verzögerte Linie (Chikou) befindet sich oberhalb des Kurses und oberhalb der Wolke – ein weiteres Long-Signal ist die Folge. Demnach liegen ausschließlich bullische Signale vor.





