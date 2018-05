Geely-Aktie sollte jetzt übergewichtet werden! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":





New York ( www.aktiencheck.de ) - Geely-Aktienanalyse des Analysten Eddy Wang von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Eddy Wang, Analyst von Morgan Stanley, die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) nunmehr überzugewichten.Im Rahmen einer Branchenstudie zum chinesischen Autosektor weisen die Analysten von Morgan Stanley darauf hin, dass im Verlauf von 2018 verschiedene neue Fahrzeuge mit alternativem Antrieb (NEV) auf den Markt kommen werden. Global gesehen dürfte die Verbreitung dieser Fahrzeugtypen zunehmen.Geely Automobile Holdings Ltd. fahre eine Multi-Marken-Strategie (mittels der Lynk & Co-Marke) um im SUV-Bereich die Mittel- bis Oberklasse-Segmente zu erobern. Das Timing passe zu den Markttrends. Zum einen würden SUV's immer beliebter und zum anderen würden vermehrt jüngere Generationen zu den Käufern zählen. Gerade junge Kunden seien eher auf das Design, die Qualität und das Fahrerlebnis fokussiert als auf eine bestimmte Marke. Auch werde vermehrt auf Finanzierungsoptionen zurückgegriffen. Diese Faktoren sollten Geely's Lynk & Co-Marke begünstigen, so die Einschätzung des Analysten Eddy Wang.In ihrer Geely-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel von "equal-weight" auf "overweight" hoch, halten aber am Kursziel von 30,00 HKD fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:2,42 EUR -1,22% (25.05.2018, 16:08)Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:2,43 EUR -0,21% (25.05.2018, 16:27)HKG-Aktienkurs Geely-Aktie:22,20 HKD -2,20% (25.05.2018)ISIN Geely-Aktie:KYG3777B1032WKN Geely-Aktie:A0CACXTicker-Symbol Geely-Aktie:GRUGeely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (25.05.2018/ac/a/n)Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.