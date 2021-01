Geely Aktie: Das kommt jetzt überrasschend!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Zum Ende der vergangenen Woche machte die Aktie von Geely einen heftigen Sprung: Von 2,95 Euro am Vortag ging es mit den Papieren des chinesischen Autobauers und Daimler-Großaktionär innerhalb eines Tages um 18 Prozent nach oben auf 3,50 Euro. Hintergrund war die bekanntgewordene Kooperation mit dem chinesischen Suchmaschinenriesen Baidu. Am Mittwoch blieb eine solche Reaktion bei der Geely-Aktie aus, sie hielt lediglich dieses hohe Kursniveau. Das überrascht, geht der Konzern doch seine nächste zukunftsweisende Kooperation ein – mit einer echten Branchengröße.

Geely kooperiert mit Foxconn





Wie Medien am Mittwoch übereinstimmend berichteten, wird Geely mit dem langejährigen Apple-Zulieferer Foxconn eine Partnerschaft eingehen. Ziel seien eine Auftragsfertigung sowie Beratungsdienste für Autobauer und Mobilitätsunternehmen, wie die Unternehmen demnach mitteilten. Geelky und Foxconn unterzeichneten laut Der Spiegel „ein Abkommen zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, an dem beide Partner je zur Hälfte beteiligt sein werden“.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Geely Automobile?

Die in Taiwan ansässige Foxconn hatte sich laut des Berichts erst vor kurzem mit dem finanziell angeschlagenen E-Autohersteller Byton zusammengetan, um ihn beim Bau eines Elektro-SUV zu unterstützen. Die jüngsten Deals in Chinas Autobranche geben laut Manager Magazin „Gerüchten rund um ein mögliches Apple-Elektroauto neue Nahrung“. Apple wolle in wenigen Jahren ein autonomes Fahrzeug an den Start bringen, heißt es.

Gemeinsam gegen Apple





Geely hingegen will offenbar mit Baidu dagegenhalten: Der chinesische Tech-Gigant werde in die jüngst vereinbarte Kooperation voraussichtlich seine Apollo-Plattform für autonomes Fahren einbringen, hieß es. Die jetzt von Geely mit Foxconn eingegangene Allianz markiere hingegen “einen weiteren Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen der Automobilindustrie und der IT-Industrie”, wird Young-way Liu, Vorsitzender der Foxconn Technology Group, zitiert.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.