Geely Aktie: Wer sich freuen kann!

Es fehlt nicht mehr viel, dann hätte sich die Aktie der Geely Automobile Holdings Limited (kurz „Geely Auto“) auf Jahres-Sicht in Euro gerechnet verdoppelt. Erhöht hat sich zuletzt übrigens die Zahl der Geely Auto Aktien. So hatte das Unternehmen vorigen Freitag mitgeteilt, dass sich die Aktienzahl um 1,125 Mio. Stück erhöht hat. Das kam dadurch zustande, dass Aktienoptionen aus einem im Jahr 2012 genehmigten Programm ausgeübt worden sind. Das Unternehmen nennt dazu in der Meldung vom vorigen Freitag Details.

Geely Aktie: 12-Monats-Performance im Bereich von +94%

Wer diese Aktienoptionen ausgeübt hat, kann sich freuen. Denn der Meldung zufolge lag der Ausübungspreis bei 12,22 Hongkong-Dollar (HK-Dollar) je neuer Aktie. Das entsprach einem Abschlag von 62,74% auf den Kurs des Vortages, denn der lag laut Geely Auto bei 32,80 HK-Dollar. Doch der Verwässerungseffekt hält sich in sehr engen Grenzen. Schließlich gab es vor dieser Erhöhung der Aktienzahl rund 9,817 Mrd. Geely Auto Aktien – und nach der Erhöhung sind es dann eben rund 9,818 Mrd. Stück. Das ist doch wirklich überschaubar. Diejenigen, welche die Aktienoptionen ausübten, können sich jedenfalls über eine Zuteilung deutlich unter aktuellem Aktienkurs freuen.





