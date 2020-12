Geely Aktie: Große Hoffnungen!

Es war ein fast schon wundersamer Aufstieg der Aktie von Geely, der sie Ende November bis auf 2,63 Euro hinauftrug. Zur Einordnung: Am 23. März, inmitten der ersten Welle der Corona-Pandemie, waren die Papiere des chinesischen Automobilkonzerns auf 1,20 Euro zurückgefallen. Die gute Stimmung bezüglich der Geely-Aktie ließ allerdings zuletzt deutlich nach: Am Donnerstag waren die papiere am Handelsplatz Frankfurt zwischenzeitlich nur noch bei einem Kurs von 2,17 Euro gehandelt worden, 18 Prozent unter dem Höchtstand. Waren die Hoffnungen bezüglich Geelys Zukunft dann doch zu groß?

Denn Geely hatte, anders als etwa der chinesische Wettbewerber BYD, den Trend hin zu alternativen Antriebsformen ziemlich verschlafen, verkauft vor allem weiter Autos mit Verbrennungsmotoren. Vor zwei Wochen dann aber die Nachricht, dass Daimler und sein chinesischer Partner Geely künftig auch bei der Entwicklung und Fertigung von Antriebssystemen für Hybridanwendungen kooperieren werden. „Durch die Kooperation arbeiten beide Unternehmen gemeinsam an Hybridantriebsstrang-Lösungen, um ihre globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und von Skaleneffekten zu profitieren“, wie Daimler laut Medienberichten mitteilte. Zu den potenziellen Kooperationsbereichen von Daimler und Geely gehören demnach Maßnahmen in den Bereichen Entwicklung, Beschaffung, Industrialisierung und Effizienz.

Für viele Anleger war das offenbar ein Hoffnungszeichen, innerhalb weniger Tage erklomm Geely ein neues Jahreshoch an der Börse. Seitdem allerdings ging es mit den Papieren Stück für Stück wieder abwärts. Doch möglicherweise hat die Geely-Aktie am Donnerstag bei besagten 2,17 Euro nun ihren Boden gefunden. Bereits zum Handelsschluss notierten die Papiere wieder bei 2,21 Euro, am Freitag im Vormittagshandel ging es um weitere 2,5 Prozent auf 2,25 Euro nach oben.





