Geely-Aktie: Droht hier Ungemach?

Elektroautos haben sich längst aus ihrem Nischendasein herausbewegt und gelten mittlerweile als einer der großen Zukunftstrends. Das scheint mittlerweile auch bei Great Wall Motors, einem Autobauer aus China angekommen zu sein. Kürzlich berichtete die Nachrichtenagentur Reuters darüber, dass jener einen großangelegten Angriff in diesem Sektor plant.

Es soll eine eigenständige Marke für Elektroautos entstehen, welche laut Insidern vor allem Limousinen und SUVs herstellen soll. Jene sollen entweder rein elektrisch betrieben werden oder über einen Hybridantrieb verfügen. Bei den Anlegern von Geely scheint das zu einer gewissen Nervosität zu führen.

Das lässt zumindest der Aktienkurs von Geely vermuten, welcher sich am Dienstag rapide in Richtung Süden bewegte. Bei Handelsschluss war an den hiesigen Märkten ein Minus von gut 3 Prozent zu verbuchen, welches die Kurse auf 2,37 Euro zurückbeförderte. Da es sonst keine nennenswerten Neuigkeiten gab, dürften die Ankündigungen von Great Wall Motors daran einen nicht unwesentlichen Anteil gehabt haben.

Experten sehen darin bisher aber noch keine allzu große Bedrohung für Geely. Noch ist fraglich, in welchem Rahmen Great Wall tatsächlich angreifen wird und welche Überschneidungen dabei speziell mit dem Portfolio von Geely auftreten könnten. Solange wir hier im Spekulationsmodus bleiben, gibt es noch keinen Grund zur Panik.

Festzuhalten bleibt außerdem, dass die Anleger trotz der jüngsten Verluste bei der Geely-Aktie kaum einen Grund haben, sich zu beschweren. Im Jahresvergleich notiert das Papier noch immer mit mehr als 40 Prozent im Plus und eine Gefahr für den langfristigen Aufwärtstrend ist nicht abzusehen.

In den nächsten Jahren dürfte das Thema E-Autos immer mehr an Bedeutung gewinnen und Analysten sehen in Geely einen der größten Gewinner dieser Entwicklung. Auch wenn Kursgewinne nicht garantiert werden können, so ist es absolut möglich, dass die Aktie schon bald eine regelrechte Kursexplosion erfahren wird.





